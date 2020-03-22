Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek." dedi.

Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını bildirdi.

HANGİ İŞÇİYE NE KADAR ÖDENECEK?

Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari ücretli çalışan için 2.943 TL, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 TL en az ödeme yapılabilecek.

Maaşı 4 Bin TL olan için, hesaplanan ödeme 2.400 TL damga vergisi düşüldüğünde ise 2.381,78 TL ödeme yapılacak.

7 Bin lira maaş ile çalışanlar için ise, 4.414,50 TL damga vergisi düşüldüğünde 4.380,99 TL kısa çalışma ödemesi alabilecek.