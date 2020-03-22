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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 10:33
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    • 22.03.2020 10:33
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    'ten esnaf lerinde iyileştirme talebi!

    'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün 'ye sıçramasının ardından hükümet bir dizi önlemler aldı. Bazı toplu kullanım alanları kapatılırken vatandaşların nasıl korunacağı tek tek anlatıldı. Bu süreçte esnaf ve işverenin zarar görmemesi için Başkan Erdoğan 19 maddeden oluşan Paketini açıkladı. Tüm bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , esnafa kullandırılan lerinin gecikme oranlarının düşürülmesini ve kredi şartlarında iyileştirme yapılmasını istedi. Palandöken, yaptığı açıklamada "Bu dönemde gecikme faiz oranları düşürülmeli" talebinde bulundu.

    Esnaf kredilerinde iyileştirme talebi!

    Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , esnafa kullandırılan lerinin gecikme oranlarının düşürülmesini ve kredi şartlarında iyileştirme yapılmasını istedi.

    Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerinde sorun yaşayan esnaf ve sanatkarların krediye ulaşabilmesi i etkin bir sicil düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtti.

    lardan iyi gün değil kötü gün dostu olmasını isteyen Palandöken, esnafa destek olmanın tam zamanı olduğunu ifade etti.

    Palandöken, esnaf ve sanatkarların üzerindeki kredi yükünün azaltılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Ekonomide çarkların dönmeye devam edebilmesi için orta direk olan esnaf ve sanatkarlarımıza kredilerde kolaylık sağlanmalı. Esnafımız kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandığı kredilerin taksitlerini ödemeyi geciktirdiğinde yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu dönemde gecikme faiz oranları düşürülmeli."

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