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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 Gazete
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    46 ülkeye daha uçuşlar durdu

    koronavirüs tedbirleri kapsamında dün itibariyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bölece karşılıklı uçuşların durdurulduğu ülke sayısı toplam 68'e çıkarken, Rusya, Libya ve Katar da tek taraflı olarak 'ye uçuşlarını askıya aldı.

    46 ülkeye daha uçuşlar durdu
    Ulaşırma Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında dün itibariyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bölece karşılıklı uçuşların durdurulduğu ülke sayısı toplam 68'e çıkarken, Rusya, Libya ve Katar da tek taraflı olarak 'ye uçuşlarını askıya aldı. Rusyanın 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uçuşlarını durduğunu açıklandı. Türkiye'nin uçuşlarını durduğu 68 ülkeden bazıları şöyle? Almanya, Avusturya Azerbaycan, Ukrayna, Umman Ürdün, Portekiz, solevnya, Moldova, Kuveyt, belçika, BAE, danimarka, İtalya....

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