46 ülkeye daha uçuşlar durdu

Ulaşırma Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında dün itibariyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bölece karşılıklı uçuşların durdurulduğu ülke sayısı toplam 68'e çıkarken, Rusya, Libya ve Katar da tek taraflı olarak Türkiye'ye uçuşlarını askıya aldı. Rusyanın 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uçuşlarını durduğunu açıklandı. Türkiye'nin uçuşlarını durduğu 68 ülkeden bazıları şöyle? Almanya, Avusturya Azerbaycan, Ukrayna, Umman Ürdün, Portekiz, solevnya, Moldova, Kuveyt, belçika, BAE, danimarka, İtalya....
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.