Hangi emekli ne kadar maaş alacak? Müjdeler peş peşe geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyarlık ekonomiyi güçlendirme paketi; emeklileri sevindirdi. Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının 1.500 TL olacağını açıkladı. Emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ikramiyelerin ödeme tarihleriyle ilgili tarihi Başkan Erdoğan açıkladı. Peki, hangi emekli ne kadar maaş alacak? Emekliye en düşük ne kadar ödenecek?
EMEKLİYE AYDA 1.500 TL
Coronavirüse karşı topyekün seferberlik uygulayan hükümet, toplumun tüm kesimlerini koruyan, destekleyen önemli adımlar atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyarlık ekonomiyi güçlendirme paketi; emeklileri, çalışanları, işletmeleri, maddi durumu yetersiz kesimleri korumaya aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, atılacak adımların detaylarını duyurdu:
MECLİS SÜRECİ VAR
Nisan'dan itibaren en düşük emekli maaşını bin liradan bin 500'e çıkarmış olacağız. Bu konuda TBMM süreci bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından Nisan ayında maaşlar yatırılacak.
YAŞLIYA GÜNLÜK KONTROL
Engelli merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, çocukevleri ve kadın konukevlerinde hem hijyen hem gerekli mesafe kurallarına, yani 14 kurala harfiyen uyuyoruz. 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.
RAPORLAR-REÇETELER UZADI
Kronik hastalarımızın ilaç ve tıbbi cihaz erişimini kolaylaştırmak adına var olan, devam eden sağlık raporlarının devamını sağladık. Yine reçetelerde de devamını sağladık. Engelli raporlarını da otomatik uzattık.
HANGİ EMEKLİ NE KADAR ALACAK?
Başkan Erdoğan açıklamasında müjdeli haberi verdi ve en düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğunu açıkladı.
Maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50'ye varan artış olacak. Artıştan kapsamdaki emeklilerin maaşını alan eş ve çocukları da hisseleri oranında yararlanacak. Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam alacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500'e çıkarmış olacağız" dedi. Selçuk, bu konuda TBMM sürecinin bulunduğunu, sürecin tamamlanmasının ardından nisan ayında maaşların yatırılacağını kaydetti.
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