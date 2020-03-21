YAŞLIYA GÜNLÜK KONTROL

Engelli merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, çocukevleri ve kadın konukevlerinde hem hijyen hem gerekli mesafe kurallarına, yani 14 kurala harfiyen uyuyoruz. 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.

RAPORLAR-REÇETELER UZADI

Kronik hastalarımızın ilaç ve tıbbi cihaz erişimini kolaylaştırmak adına var olan, devam eden sağlık raporlarının devamını sağladık. Yine reçetelerde de devamını sağladık. Engelli raporlarını da otomatik uzattık.