KRONİK HASTALIKLARIN ÖZELLİKLERİ

• Tam kür genellikle sağlanamaz ve genellikle orta yaşta baslar, ömür boyu sürer.

• Zaman zaman iyileşme dönemine girse de tekrarlar

•Risk faktörleriyle karşılaşma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre çok uzun olabilir.

• Hastanın periyodik tıbbi bakımları olmalıdır.

• Ekonomik yükü çok artırırlar.

KRONİK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Astım: Astım, solunum yollarının süregelen bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle zaman zaman daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır.

Koah: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.