Yemek yeme yerleri, lokanta ve restoranlar kapatılacak mı sorusu gündem oldu. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede bugün gece yarısı saat 24.00 itibariyle içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri hakkında detaylara yer verildi.

YEMEK YEME YERLERİ, LOKANTA VE RESTORANLAR KAPATILACAK MI?

Bugün gece yarısı saat 24.00 itibariyle içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.