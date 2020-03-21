Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteklerinin hangi tarihte hesaplarda olacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödeme yapılacağı belirtildi. Peki, 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
2020 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakan Pekdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 20 Mart itibarıyla ödeneceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, açıklamasında, "Alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon lira, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon lira, hububat baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız.
Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi '0' olanlara 20 Mart, '2' olanlara 27 Mart, '4, 7 olanlara 3 Nisan, '6' ve '8' olanlara 10 Nisan 2020 tarihi, saat 18.00 itibariyle ödeme yapacağız" dedi.
Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Ayrıca bugün tek seferde, saat 18.00 itibariyle, yaş çay primi için 183 milyon lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 6 ilde 2 bin 624 üreticiye 5,5 milyon lira, kırsal kalkınma için 28 yatırımcıya 9 milyon lira, tarım sigortaları için 201 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece üreticilerimize toplamda 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapmış olacağız. Üreten, emek veren çiftçilerimizin her zaman yanındayız, onları desteklemeye devam edeceğiz. Yapacağımız bu desteklerin hayırlı olmasını diliyorum."
Bakan Pakdemirli ayrıca IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6'ncı Başvuru Çağrısı 2'nci Grubu'nda destek almaya hak kazanan 503 projeye, 250 milyon lira hibe sağlanacağını kaydetti.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
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