Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteklerinin hangi tarihte hesaplarda olacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödeme yapılacağı belirtildi. Peki, 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

2020 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Pekdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 20 Mart itibarıyla ödeneceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, açıklamasında, "Alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon lira, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon lira, hububat baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız.