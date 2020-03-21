Hafta sonu piyasalardaki güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler dolar ve eurodaki son durum hakkında araştırma yapıyor. Özellikle bir aylık süreçte Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde koronavirüsünün piyasalardaki etkisi görülüyor. Perşembe günü küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,5497 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6,5442'den tamamladı. Peki, 21 Mart canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?