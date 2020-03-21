İcra, haciz ve iflas takip işlemleri durduruldu mu? İcra ve iflas takibi ne zamana kadar ertelendi?

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüsle ilgili ülkemizde tedbirler artırıldı. İcra, haciz ve iflas takip işlemleri hakkındaki son detaylar merak konusu oldu. Bu kapsamda "İcra, haciz ve iflas takip işlemleri durduruldu mu?" sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Peki, icra ve iflas takibi ne zamana kadar ertelendi? İşte detaylar...
İCRA, HACİZ VE İFLAS TAKİP İŞLEMLERİ DURDURULDU MU?
Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.
Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
VATANDAŞLAR HERHANGİ BİR HAK KAYBI VEYA MAĞDURİYET YAŞAMAYACAK
Bu çerçevede taraf ve takip yapılmamasına, yeni icra takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
Bu karar sayesinde, koronavirüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak. 30 Nisan'a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de söz konusu olmayacak.
Salgın tehlikesinin devam etmesi halinde bu süre yine aynı usulle Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir.
Yeni bir karar alınmazsa 1 Mayıs'tan itibaren icra iflas işlemleri aynen devam edecek.
İCRA VE İFLAS KANUNU HAKKINDA
İcra ve İflas Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9 Haziran 1932'de kabul edilen ve 4 Eylül 1932'de yürürlüğe giren 2004 sayılı kanundur.
İcra ve İflas Kanunu, alacaklı borçlu işlemlerinin hangi prosedüre göre devlet eliyle nasıl tahsil edileceğini, iflas sürecinin nasıl işleyeceğini belirleyen kurallar bütünüdür. 2 Temmuz 2012 tarihinde 6352 sayılı kanunla İcra ve İflas Kanunu'nda önemli bir takım değişiklikler yapıldı.
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