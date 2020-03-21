İcra, haciz ve iflas takip işlemleri durduruldu mu? İcra ve iflas takibi ne zamana kadar ertelendi?

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüsle ilgili ülkemizde tedbirler artırıldı. İcra, haciz ve iflas takip işlemleri hakkındaki son detaylar merak konusu oldu. Bu kapsamda "İcra, haciz ve iflas takip işlemleri durduruldu mu?" sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Peki, icra ve iflas takibi ne zamana kadar ertelendi? İşte detaylar...

İCRA, HACİZ VE İFLAS TAKİP İŞLEMLERİ DURDURULDU MU?

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.