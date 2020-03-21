Çiftçiye 1.6 milyar TL

tarımsal destek kapsamındaüreticilere toplamödeme yapacaklarını bildirdi.Bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye849 milyon, Çanakkale ve Kilis'te mazot vegübre için 27 bin 213 üreticiye 48 milyon, 5dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde36 bin 728 üreticiye 12 milyon, dane mısıriçin 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyonve hububat, baklagil için 21 ilde 43 bin 842üreticiye 115 milyon lira ödeme yapılacak.