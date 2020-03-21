Çiftçiye 1.6 milyar TL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon, Çanakkale ve Kilis'te mazot ve gübre için 27 bin 213 üreticiye 48 milyon, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon ve hububat, baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapılacak.
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