Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira, Çanakkale ve Kilis'te mazot ve gübre için 27 bin 213 üreticiye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon lira, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon lira ve hububat, baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacaklarını ifade etti.