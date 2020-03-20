Fındık destek ödemesi ne zaman yapılacak? 2009 yılından itibaren ödenen fındık desteği üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ödemeler ise üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. Üreticiler ise destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı.

FINDIK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı. Tomakin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 milyar liralık ekonomik destek paketi açıklamasından sonra fındık üreticilerine müjdeli haberi verdiğini belirterek, 2019 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 20 Mart Cuma günü itibariyle başladığını duyurdu.