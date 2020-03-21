TÜRKİYE'DE CORONA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son durumu açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre; toplam hasta sayısı 670'e ulaştı. Ölü sayısı ise 9 oldu.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde vaka sayısı 300 bine doğru ilerliyor. Ölü sayısı ise 12 bine yaklaştı. Gün içerisinde açıklanan rakamlar arasında İspanya ve İran'daki tablo dikkat çekti. İspanya 3,355 yeni vaka açıklarken 233 ölüm bildirdi. İran da 123 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Hollanda ve Belçika'da da 30 kişi hayatını kaybetti.