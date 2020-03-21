Hafta sonu anlık ve canlı altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden anlık fiyatlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 511,00 lira, Cumhuriyet altını 2.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki gündeki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan işlem gördü. Peki, Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 21 Mart anlık tam, yarım, gram, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?