Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.03.2020 14:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2020 14:25
    ABONE OL

    Spot piyasada fiyatları!

    AŞ verilerine göre, Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 64 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

    Spot piyasada elektrik fiyatları!

    Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 64 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

    AŞ verilerine göre, spot piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,2 azalarak 143 milyon 70 bin 951 lira oldu.

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 340 lira 64 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 199 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 86 kuruş oldu.

    Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 69 kuruş, en düşük 199 lira 98 kuruştan işlem gördü.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri