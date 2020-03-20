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    • 20.03.2020 14:49
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    'da bugün yapılan işlemlerde, BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedi açıklandı

    Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler

    'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan Holding1,441,319,92Deva Holding8,447,739,18İş Fin.Kir.3,092,868,04Bizim Mağazaları8,057,507,33Eczacıbaşı İlaç3,233,026,95Eczacıbaşı Yatırım7,597,116,75Karel Elektronik10,8310,166,59Gübre Fabrik.12,7712,006,42Otokar110,30103,806,26Türk Telekom6,055,715,95Çelebi52,7549,805,92MLP Sağlık10,7810,195,79Şok Marketler7,497,095,64Netaş Telekom.8,437,995,51Turkcell12,7312,085,38Alarko GMYO10,5310,025,09Odaş Elektrik1,241,185,08İpek Doğal Enerji6,346,064,62Koza Altın54,3051,954,52İş Y. Men. Değ.4,013,844,43

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