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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 07:09
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    • 20.03.2020 07:09
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    : Başkan Erdoğan imzayı attı! Sınav yerine kurayla alınacaklar

    haberine göre nda bu yıl yapılacak işçi alımının sınava tabi tutulmaksızın kura ile yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

    Son dakika haberi: Erdoğan imzaladı! Sınav olmayacak, kurayla alınacaklar

    Başkan imzasıyla 'de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile nda istihdam edilecek işçilere yönelik düzenleme yapıldı.

    Buna göre, 2020 yılı içinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

    Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla seçilecek.

    Sağlık Bakanlığı'nda yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.

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