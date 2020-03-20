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    • 20.03.2020 09:17
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    Serbest piyasada döviz fiyatları güne düşüşle başladı | 20 Mart 2020 ve fiyatı

    Koronavirüs salgınının küresel piyasalarda yol açtığı dalgalanmalar devam ederken,  6,55 TL'yi zorluyor. Bugün açılışta dolar 6,51 TL'den,  ise 7,00 TL'den işlem gördü.

    Serbest piyasada döviz fiyatları güne düşüşle başladı

    İstanbul serbest piyasada 6,5190 liradan, avro 7,0050 liradan güne başladı.

    Kapalıçarşı'da 6,5170 liradan alınan dolar, 6,5190 liradan satılıyor. 7,0030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0050 lira olarak belirlendi.

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0620 lira olmuştu.

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