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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 13:12
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    • 20.03.2020 13:27
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    Son dakika: 'da seferlerine koronavirüs kısıtlaması!

    Son dakika haberleri... , koronavirüs önlemleri kapsamında da kısıtlamaya gidileceğini duyurdu. Öte yandan 24 saat ulaşım hizmetinin de geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

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