Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşımda kısıtlamaya gidileceğini duyurdu. Öte yandan 24 saat ulaşım hizmetinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklandı.
Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşımda kısıtlamaya gidileceğini duyurdu. Öte yandan 24 saat ulaşım hizmetinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklandı.
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