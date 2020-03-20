Doğum borçlanması 2160 gün kazandırır mı?

1985 yılında sigortalı oldum. 1 yıl kadar çalıştıktan sonra evlendim ve çalışamadım. Geçmiş yılları ödemem mümkün olabilir mi? Meltem BEYAZ
Geçmiş yılları toplu ödeme ile kazanma ya da borçlanma imkanı olmuyor. Bundan sonra çalışıp primlerinizin ödenmesi lazım. Ancak 1985 yılındaki sigortanız sizin emeklilik hesabında kullanılacak ve size avantaj sağlayacaktır. Bu arada bir hatırlatma daha yapalım. Eğer sigortalı olduktan sonra doğumlarınız varsa, bunların 3 tanesine kadarı için borçlanma yaparak çocuk başına 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl yani 2160 gün kazanabilirsiniz.
13.05.1976 doğumluyum. 15.06.1999 tarihinde sigorta girişim var. 1996 yılında askerlik yaptım. 6400 gün primim bulunuyor. Askerlik borçlanması emeklilik yaşımı ne kadar geriye çeker? Ne kadar borçlanma yapmam lazım? Cemal
5 yıl, 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Ancak 7 aylık bir askerlik borçlanması ile emeklilik şartlarınızı 57 yaş ve 5900 gün yapıp bir yıl erken emekli olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Geçmiş yılları toplu ödeme ile kazanma ya da borçlanma imkanı olmuyor. Bundan sonra çalışıp primlerinizin ödenmesi lazım. Ancak 1985 yılındaki sigortanız sizin emeklilik hesabında kullanılacak ve size avantaj sağlayacaktır. Bu arada bir hatırlatma daha yapalım. Eğer sigortalı olduktan sonra doğumlarınız varsa, bunların 3 tanesine kadarı için borçlanma yaparak çocuk başına 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl yani 2160 gün kazanabilirsiniz.
13.05.1976 doğumluyum. 15.06.1999 tarihinde sigorta girişim var. 1996 yılında askerlik yaptım. 6400 gün primim bulunuyor. Askerlik borçlanması emeklilik yaşımı ne kadar geriye çeker? Ne kadar borçlanma yapmam lazım? Cemal
5 yıl, 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Ancak 7 aylık bir askerlik borçlanması ile emeklilik şartlarınızı 57 yaş ve 5900 gün yapıp bir yıl erken emekli olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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