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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 Gazete
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    Depoda 80 TL indirim

    fiyatlarındaki sert düşüş pompaya yansımaya devam ediyor. e 16, motorine 20 kuruşluk yeni indirim geldi. 1 depo benzinde 10 günlük kazanç 80 lirayı buldu.




    Petrol     fiyatlarındaki düşüş, pompalara yansıyor. Ham petrol fiyatlarının 30 doların da altına gerilemesiyle indirimler de peş peşe geldi. Geçen haftadan bu yana 3 kez indirim, 1 kez zam yapılan benzinin litre fiyatı şimdi de 16 kuruş düşürüldü.



    Böylece benzinin litre fiyatında 10 Mart'a göre 1.45 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. İstanbul'da benzinin ortalama fiyatı 5.13, Ankara'da 5.28, İzmir'de 5.29 liraya geriledi. Benzinde yaşanan toplam 1.45 liralık indirim, 55 litrelik depoda 79,75 lira avantaj sağladı.




    Motorinde ise önce 55, ardından 27 kuruşluk indirimleri, şimdi de 20 kuruşluk fiyat düşüşü izledi. Motorinin litresi Ankara'da 5.28, İstanbul'da 5.18, İzmir'de ise 5.29 liraya geriledi.


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