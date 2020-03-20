Depoda 80 TL indirim







Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompalara yansıyor. Ham petrol fiyatlarının 30 doların da altına gerilemesiyle indirimler de peş peşe geldi. Geçen haftadan bu yana 3 kez indirim, 1 kez zam yapılan benzinin litre fiyatı şimdi de 16 kuruş düşürüldü.

