Depoda 80 TL indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompalara yansıyor. Ham petrol fiyatlarının 30 doların da altına gerilemesiyle indirimler de peş peşe geldi. Geçen haftadan bu yana 3 kez indirim, 1 kez zam yapılan benzinin litre fiyatı şimdi de 16 kuruş düşürüldü.
Böylece benzinin litre fiyatında 10 Mart'a göre 1.45 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. İstanbul'da benzinin ortalama fiyatı 5.13, Ankara'da 5.28, İzmir'de 5.29 liraya geriledi. Benzinde yaşanan toplam 1.45 liralık indirim, 55 litrelik depoda 79,75 lira avantaj sağladı.
Motorinde ise önce 55, ardından 27 kuruşluk indirimleri, şimdi de 20 kuruşluk fiyat düşüşü izledi. Motorinin litresi Ankara'da 5.28, İstanbul'da 5.18, İzmir'de ise 5.29 liraya geriledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.