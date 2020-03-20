KONTENJAN DAĞILIMI

Her yıl düzenlenen bursluluk sınavında 1 milyon 200 bin öğrenci katılır ve yaklaşık olarak 70-75.000 öğrenci burs kazanır. Bazı özel durumlarda öğrencilere özel hak tanınır ve ayrı bir kontenjanla değerlendirilirler.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler: Bu öğrenciler kontenjanın %10'unu kapsamaktadır , yani yaklaşık 7000 öğrenci Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerden oluşur. Bu öğrenciler genelde, ailesi tarafından terk edilen, çocuk esirgeme kurumlarında kalan, ailesi terör mağduru olmuş, şehit ve gazi çocukları, polis, jandarma, asker çocuklarıdır.

Öğretmen Çocuğu: Bu öğrenciler ailelerinin kadrolu, sözleşmeli, emekli veya vefat etmiş öğretmen olduğuna bakılmaksızın bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin %5'i yani yaklaşık 3500 kadarını öğretmen çocukları kapsamaktadır.

Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenciler: Burs kazanan öğrencilerin ailesinin oturduğu yerde herhangi bir okul olmayan öğrencilere ayrılan kontenjan %5 yani 3500 kadar öğrencidir.

Kalan %80 öğrenci ise diğer ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere ayrılan kontenjandır.