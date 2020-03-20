İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi? 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavının iptal olup olmayacağı günlerdir vatandaşlar öğrenciler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından sınav takvimleri de yeniden düzenlenmeye başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, bursluluk sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgiler verildi.
BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?
25 Nisan 2020 tarihinde düzenlenmesi planlanan İOKBS Bursluluk sınavı ertelendi.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik." dedi.
İOKBS BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
Burs almak isteyen öğrencilerin başvuru koşullarına uygun durumda olması gerekmektedir.
Başvuru yapan öğrencide aranan kriterler şöyledir:
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Ailenin yıllık gelirinin o yılki mali duruma göre belirlenin altında olmak,
Sınava gireceği yıl sınıf tekrarı yapmamış olmak,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim eğitim görüyor olmak '5,6,7,8,9,10,11. Sınıf' öğrencileri başvuru yapabilir.Sınavın yapıldığı yıl okul değiştirme cezasına uğramamış olmak.
İOKBS'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvuru belgelerini ve koşullarına harfiyen uyan öğrenciler MEB'in resmi sitesi ve öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdüriyetinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.
Öğrencinin velisi maddi durumu gösteren beyanname ve öğrencinin kimlik bilgileri okul müdüriyetine teslim edildikten sonra yetkili kişilerin onayladığı başvuru belgesi veli tarafından imzalanır. Bu belge sınav tarihine kadar saklanması gerekir.
BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
Öğrenci sistmende bilgi eksikliği veya yanlış bilgi
Başvuru için gerekli evrakların okul müdüriyetine teslim edilmemesi
Teslim edilen evrakların müdüriyet tarafından onaylanmaması durumlarında başvuru geçersiz sayılmaktadır.
KONTENJAN DAĞILIMI
Her yıl düzenlenen bursluluk sınavında 1 milyon 200 bin öğrenci katılır ve yaklaşık olarak 70-75.000 öğrenci burs kazanır. Bazı özel durumlarda öğrencilere özel hak tanınır ve ayrı bir kontenjanla değerlendirilirler.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler: Bu öğrenciler kontenjanın %10'unu kapsamaktadır , yani yaklaşık 7000 öğrenci Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerden oluşur. Bu öğrenciler genelde, ailesi tarafından terk edilen, çocuk esirgeme kurumlarında kalan, ailesi terör mağduru olmuş, şehit ve gazi çocukları, polis, jandarma, asker çocuklarıdır.
Öğretmen Çocuğu: Bu öğrenciler ailelerinin kadrolu, sözleşmeli, emekli veya vefat etmiş öğretmen olduğuna bakılmaksızın bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin %5'i yani yaklaşık 3500 kadarını öğretmen çocukları kapsamaktadır.
Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenciler: Burs kazanan öğrencilerin ailesinin oturduğu yerde herhangi bir okul olmayan öğrencilere ayrılan kontenjan %5 yani 3500 kadar öğrencidir.
Kalan %80 öğrenci ise diğer ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere ayrılan kontenjandır.
Bir Öğrencinin Burs Alması İçin Alması Gereken Puanlar:
5. Sınıf Öğrencisi: En çok başvurunun olduğu sınıftır. Öğrenciler genel olarak 5. sınıfta devletten destek almaya başlayan öğrenci üniversite eğitimine kadar düzenli olarak burs almaya devam eder. 5. sınıfta burs alan öğrencilerin sayısı yaklaşık 25-26.000'dir.
5. sınıf öğrencisinin burs alması için yapması gereken puanlar şöyledir:
Kanunlarla Özel Hak Tanınan: 100
Öğretmen Çocuğu: 464
Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenci: 458
Diğer Öğrenciler: 466 olmak zorundadır.
6. Sınıf Öğrencisi: 5. sınıfa göre burs kazanan öğrenci sayısına göre daha azdır ve yaklaşık 14-15.000 kadar öğrenci 6. sınıfta burs alır. Her yıl en çok burs kazanan öğrenciler genelde 5. ve 6. sınıflar olmaktadır.
Burs kazanan öğrencilerin alması gereken puanlar şöyledir:
Kanunlarla Özel Hak Tanınan: 100
Öğretmen Çocuğu: 454
Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenci: 455
Diğer Öğrenciler: 461 olmak zorundadır.
7. Sınıf Öğrencisi: Sınıflar ilerledikçe puan durumu kısmen düşerek burs kazanan öğrenci sayısı da azalma göstermektedir.
7. sınıfta burs kazanan öğrenci sayısı yaklaşık olarak 12-13.000 kadardır ve puan durumu şöyledir:
Kanunlarla Özel Hak Tanınan: 100
Öğretmen Çocuğu: 460
Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenci: 457
Diğer Öğrenciler: 460 olmak zorundadır.
8. Sınıf Öğrencisi: Puanlar biraz yükselmektedir, öğrenci 8. sınıfta liseye geçiş sınavlarına hazırlandığı için sınavlarda daha başarılıdır.
Burs kazanan 8. Sınıf öğrencilerinin sayısı yaklaşık olarak 9-10.000 kadardır ve puan durumu şöyledir:
Kanunlarla Özel Hak Tanınan: 100
Öğretmen Çocuğu: 475
Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenci: 468
Diğer Öğrenciler: 475 olmak zorundadır.
9. Sınıf Öğrencisi: Liseye başlayan öğrencilerin artık pek fazla İOKBS'ye başvurduğu görülmez.
9. Sınıfta burs kazanan öğrenci sayısı 2-3.000 kadardır ve puanları şöyledir:
Kanunlarla Özel Hak Tanınan: 100
Öğretmen Çocuğu: 437
Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenci: 419
Diğer Öğrenciler: 439 olmak zorundadır.
10. Sınıf Öğrencisi: Burs kazanan öğrenci sayısı 2.000 kadardır ve puan durumu şöyledir:
Kanunlarla Özel Hak Tanınan: 100
Öğretmen Çocuğu: 429
Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenci: 414
Diğer Öğrenciler: 433 olmak zorundadır.
11. Sınıf Öğrencisi: Burs sınavlarına girilen son senedir, artık öğrenci liseyi bitirip üniversiteye başlayacağından lisans eğitiminde farklı burs ve yurt seçenekleriyle devlet öğrenciye sahip çıkmaktadır.
11. sınıfta burs kazanan öğrenci sayısı 2.000 kadardır ve puan dağılımı şöyledir:
Kanunlarla Özel Hak Tanınan: 100
Öğretmen Çocuğu: 438
Oturduğu Yerde Okul Olmayan Öğrenci: 419
Diğer Öğrenciler: 442 olmak zorundadır.
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