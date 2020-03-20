MHP'DEN ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ TALEBİ

MHP'nin 5 yıl şartlı ceza indirimi kabul edilirse 129 bin kişi tahliye olacak. AK Parti'nin infaz sürelerini aşağıya çeken teklifi kabul edilirse ilk etapta 30 bin kişi tahliye olacak. Ama tahliyeler sürekli hale gelecek. AK Parti ve MHP milletvekillerinden oluşan ortak komisyon bir çalışma yaptı. 10 Ekim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapıldı.

UYUŞTURUCU VE TERÖR SUÇLARI KRİTİK NOKTA

Erdoğan, uyuşturucu ve terörle ilgili suçlar konusunda çok hassas. "Adam öldürenleri mi çıkaracağız, uyuşturucu satanları mı salıvereceğiz" diye itiraz ettiği söyleniyor. Üzerinde yeniden çalışılan düzenleme, Erdoğan'ın onayından sonra Meclis'e sunulacak.