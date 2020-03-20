AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, binlerce mahkumun merakla beklediği yeni düzenlemenin meclise geleceğini söyledi. Salgın nedeniyle ceza infaz indirimi hazırlıklarında hızlanıldığı öğrenilirken, düzenlemede doğum yapan kadına ve yaşlılara ev hapsinin olacağı öngörülüyor. 50-60 bin mahkumun kısa süre içerisinde cezaevlerinden çıkması bekleniyor. Partilerle görüşmelerin ardından düzenlemenin hangi suçları kapsayıp kapsamayacağı netleşecek. Af yasası ile ilgili haberler, günden güne merak ediliyor. Af yasası hakkında yakınları için veya kendi için detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, Af yasası çıkacak mı, af yasası ne zaman meclise sunulacak? aramalarını gerçekleştiriyor.
İkinci yargı paketi TBMM'de
- Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da ekleniyor
- İlk derece mahkemesine görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin iki haftalık süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak
- "Yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılacak
TBMM'de önümüzdeki haftadan itibaren yeni yargı paketinin görüşmelerinin siyasi parti gruplarıyla yapılacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muş, diğer partilerle görüşüldükten sonra teklifin son haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. Mehmet Muş, infaz düzenlemesiyle ilgili son aşamaya gelindiğini söyledi.
Salgın nedeniyle ceza infaz indirimi hazırlıklarında hızlanıldığı öğrenilirken, düzenlemede doğum yapan kadına ve yaşlılara ev hapsinin olacağı öngörülüyor. 50-60 bin mahkumun kısa süre içerisinde cezaevlerinden çıkması bekleniyor. Partilerle görüşmelerin ardından düzenlemenin hangi suçları kapsayıp kapsamayacağı netleşecek.
MAHKUMLARA KORONAVİRÜS AFFI VAR MI?
Mahkumlara Koronavirüs affı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
EVDE İNFAZ
Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.
DENETİMLİ SERBESTLİK
Denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek belli suçlarda denetimli serbestlik kapsamına alınması düşünülüyor.
AF YASASINDA HANGİ SUÇLAR YOK?
Düzenlemenin terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçları kapsamayacağı öngörülüyor.
40 BİN KİŞİ YARARLANACAK
Kısa süreli hapis cezaları konusunda hafta sonu ve gece infaz yöntemleri de uygulanacak. Bu haktan yararlanacak hükümlüler hafta içi dışarıda, hafta sonu hapiste olacak. Gece infazı konusundaki şartları yerine getirenler için de gündüz işe gidebilme imkânı sağlanacak. Bu durumdaki hükümlüler, gündüz dışarıda, gece ise hapishanede kalan cezalarını tamamlayacak. Mevcut mevzuata göre, 6 ayın altındaki cezalar için bu yöntemler uygulanabiliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile bu sürenin 2 yıla çıkarılması planlanıyor. Yasa çıktıktan sonra, 2 yıl ve altında hapis cezası kalanlar, Cuma günü saat 19.00'da cezaevine girecek ve Pazar günü saat 19.00'da çıkacak.
MHP'DEN ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ TALEBİ
MHP'nin 5 yıl şartlı ceza indirimi kabul edilirse 129 bin kişi tahliye olacak. AK Parti'nin infaz sürelerini aşağıya çeken teklifi kabul edilirse ilk etapta 30 bin kişi tahliye olacak. Ama tahliyeler sürekli hale gelecek. AK Parti ve MHP milletvekillerinden oluşan ortak komisyon bir çalışma yaptı. 10 Ekim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapıldı.
UYUŞTURUCU VE TERÖR SUÇLARI KRİTİK NOKTA
Erdoğan, uyuşturucu ve terörle ilgili suçlar konusunda çok hassas. "Adam öldürenleri mi çıkaracağız, uyuşturucu satanları mı salıvereceğiz" diye itiraz ettiği söyleniyor. Üzerinde yeniden çalışılan düzenleme, Erdoğan'ın onayından sonra Meclis'e sunulacak.
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