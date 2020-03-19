OPEC ve OPEC dışı ülkelerin (OPEC+) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmaması, küresel piyasada arz fazlasında artış riski oluştururken, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde ham petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Özellikle koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin neden olduğu küresel durgunluk riskiyle, ham petrol fiyatları son 17 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

US West Texas Intermediate'de (WTI), nisan ayında yapılacak teslimatlar için fiyat yüzde altı düşüşle varil başına 26 doların altında işlem görüyor.

Uluslararası benchmark Brent ham petrolü için vadeli işlemler yüzde üçten fazla düştü ve GMT saatiyle 10:00'da varil başına 28 doların altında işlem gördü.

20 DOLARI GÖREBİLİR

Salı günü Goldman Sachs, petrol fiyat tahminini tekrar benzeri görülmemiş talep kayıplarına işaret ederek düşürdü. Son tahmine göre, WTI ve Brent'in ikinci çeyrekte varil fiyatının yaklaşık 20 dolar seviyesinde işlem görmesini bekleniyor.

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinin geçtiğimiz günlerde Viyana'daki toplantısında, Suudi Arabistan ve Rusya'nın anlaşmazlığı nedeniylr üretim kesintisi kararının çıkmaması da, petrol fiyatlarını etkiledi.

1 DOLAR 100 RUBLE OLABİLİR

Ayrıca, Rus devlet bankası Sberbank, koronavirüs salgınının ortasında ekonomik veriler için en kötü senaryoların düşünüldüğünü açıkladı. Sberbank CEO'su Herman Gref'e göre, en kötü ihtamalde petrolün varil fiyatı 20 dolara kadar düşecek ve Rusya'nın ulusal para biriminin dolar karşısındaki değeri 100 rubleye düşecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel enerji talebi zayıf kaldığından pazardaki olumsuz hava devam ediyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin'de başlayan salgın, şu anda Avrupa, ABD ve Orta Doğu'da hızla yayılıyor. Virüs nedeniyle dünya çapında yaklaşık 8.000 kişi yaşamını yitirdi.

PETROL 2002'DEN BERİ İLK KEZ 25 DOLARIN ALTINDA

Star gazetesinde yer alan habere göre, Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta petrol devlerinin üretim konusundaki anlaşmazlığı sonrasında 2002'den bu yana ilk kez 25 doların altını gördü.

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta petrol devlerinin üretim konusundaki anlaşmazlığı sonrasında tarihi düşüş yaşayarak 30 dolara gerilemişti. Petrol fiyatları şimdi de koronavirüsün küresel ekonomiyi etkisi altına alması ile aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Dün brent petrol gün içinde 26.28 dolara kadar gerilerken Batı Teksas petrolü de (WTI) 2002 yılından bu yana ilk kez varil başına 25 dolar seviyesinin altına düştü. WTI 2.05 dolar düşerek varil başına 24.42 dolara indi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş aynı zamanda akaryakıta da yansımaya devam ediyor. Son olarak bugün motorinin litre fiyatına 27 kuruşluk bir indirim yapılırken motorindeki toplam indirim miktarı da böylece 83 kuruşa ulaşmış oldu. Benzinin litresine son bir haftada 1 lira 29 kuruşluk indirim yapılmıştı.