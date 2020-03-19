Koronavirüs taksicileri de etkiledi! Taksi plakaları...





KİRALIK PLAKALARDA BÜYÜK SORUN

Hürriyet'in haberine göre şoförlerin yanında taksi plakası sahipleri de koronavirüs nedeniyle gelirlerinden oldu. Taksisini galericiler üzerinden kiraya veren plaka sahipleri araçların çalışmaması nedeniyle kira alamama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Taksi plakası kiralayanlar da para kazanamadığı için plakaları geri verme niyetine girişti.

Bu nedenle İstanbul'daki taksi plakalarına ilişkin yasal olmasa da galericiler toplanarak kira, yevmiye hakkında karar aldı. Galericiler taksi plakası kiralarının ve yevmiyelerin mevcut oranları üzerinden 3'te 1'i oranında düşürülmesini kararlaştırdı.

PLAKA KİRALARI DA FİYATLARI DA DÜŞTÜ

Taksi plakalarını yasal olmadan kiraya veren galericiler ortalama olarak 8 bin lira kira alıyordu. 3'te 1'i oranında kiraların düşmesiyle birlikte ödenecek kira tutarı 5300 lira seviyesine geriledi. Ortalama olarak günlük yevmiyeler de 480 lira civarındaydı. 3'te 1 oranında düşüş gösteren günlük yevmiye de 320 lira oldu. Taksi plakası fiyatları da koronavirüs nedeniyle talep olmamasından dolayı 2.1 milyon lira seviyelerinden 1.8 milyon liraya geriledi.