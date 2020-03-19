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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 09:58
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    • 19.03.2020 09:58
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    2016'dan bu yana ilk kez oldu! Asya borsaları eriyor

    Koronavirüs salgınının en çok etkilediği bölgelerden olan Asya'da hisse senetlerinin düşüş trendi sürüyor. Hong Kong'dan Hang Seng Endeksi, Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyeye ulaşırken, analistler Çin'in büyüme tahminlerini bir kez daha düşürdü.

    2016'dan bu yana ilk kez oldu

    Asya borsaları Perşembe günkü işlemlerde çoğunlukla negatif seyretti. Bölgedeki düşüşlere yüzde 6'nın üzerindeki kayıpla Güney Kore öncülük etti. Japonya borsası pozitif ayrıştı.

    Hang Seng Endeksi Temmuz 2016'dan bu yana en düşük kapanışa doğru% 4.3 düşüşle 21.344.93 seviyesine geriledi. AIA Grubu ve Ping An Insurance Group ağır sigorta şirketleri sırasıyla% 5.4 ve% 5.9 düşüş göstererek endeks kayıplarının yaklaşık beşte birine puan verdi.

    Power Assets, 2019 karında% 6.6 düşüş ve gelirde% 13.3 düşüş bildirdikten sonra% 6.7 düştü.
    *Japonya'nın Topix Endeksi, yüzde 1.2 yükseldi.
    *Hong Kong Hang Seng Endeksi, yüzde 4.3 geriledi.
    *Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 2.1 azaldı.
    *Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 2.1 düştü.
    *Güney Kore Kospi Endeksi, yüzde 6.4 geriledi.
    * CSI300 endeksi sabah seansı sonunda yüzde 2.7 düştü.

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