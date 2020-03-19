



Diğer yandan Apple, dünya genelinde mağazalarını kapatma kararı alsa da, Çin'deki 42 mağazasını geçtiğimiz günlerde tekrar açmıştı. Bunda sebep ise koronavirüs salgınının Çin'de kontrol altına alınması ve büyük bir tehdit olmaktan çıkması. Ancak aynı durum dünya genelindeki diğer ülkeler için geçerli değil, en azından şimdilik.

