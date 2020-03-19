Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.03.2020 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2020 08:54
    ABONE OL

    Son dakika: ABD'li teknoloji devi mağazalarını süresiz kapattı

    Son dakika haberi... Koronavirüsün dünyayı esir almasının ardından global şirketler de tedbirlerini artırıyor. Koronavirüs salgını devam ederken, küresel çapta büyük zarar gören teknoloji devleri ise bu geçici süreçte radikal önlemler almak durumunda kalıyor. 'un dünya genelinde pek çok mağazasını kapatma kararı vermesinin ardından çok geçmeden bu kez , mağazalarını 'süresiz' kapattığını açıkladı.



    Apple, daha önce 27 Mart tarihine kadar mağazalarının kapalı kalacağını duyurmuştu. Ancak salgın tehlikesinin sürmesi nedeniyle şirket, herhangi bir tarih paylaşmaksızın mağazalarının süresiz kapatıldığını dünyaya duyurdu.



    Özellikle İtalya, Fransa gibi ülkelerde oldukça ağır seyreden koronavirüs salgınında insanların bir araya geldiği alanların kapatılması hastalığın yayılmaması için gereken bir adım. Apple'ın 'süresiz' olarak kapattığı mağazalarının tekrar açılması Mayıs ayını bulabilir.



    Diğer yandan Apple, dünya genelinde mağazalarını kapatma kararı alsa da, Çin'deki 42 mağazasını geçtiğimiz günlerde tekrar açmıştı. Bunda sebep ise koronavirüs salgınının Çin'de kontrol altına alınması ve büyük bir tehdit olmaktan çıkması. Ancak aynı durum dünya genelindeki diğer ülkeler için geçerli değil, en azından şimdilik.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: ABD'li teknoloji devi Apple mağazalarını süresiz kapattı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri