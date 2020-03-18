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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 16:42
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    • 18.03.2020 16:42
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    `dan son dakika virüs kararı

    Son dakika haberi... ABD'li teknoloji devi 'dan flaş karar! virüs kabusunun yayılmasının ardından tıpkı ülkeler gibi küresel şirketler de önlemlerini artırıyor. Apple, dışındaki mağazalarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ve müşterilerin de teknik destek için çağrı merkezlerine yönlendirildiği açıklandı.



    Apple'ın CEO'su Tim Cook corona virüsü sebebiyle Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıklamıştı. CEO ayrıca mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtmişti.



    Konuyla ilgili Apple'ın internet sitesinden bir duyuru yapıldı. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

    "Mağazalarımız bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaktır.



    Müşterilerimize olağanüstü hizmet sunmak için çalışıyoruz. Hızlı ve ücretsiz gönderimle ürün satın almak için apple.com/tr adresinden veya Apple Store uygulaması üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Servis ve destek için support.apple.com/tr-tr veya 00800 448 829 878 üzerinden yardım alabilirsiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere."

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