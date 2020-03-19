MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir. Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur." dedi.



