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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 15:47
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    • 19.03.2020 15:57
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    lideri 'den Ekonomik 'na destek

    Son dakika haberi... Genel Başkanı , "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir." dedi.

    Bahçeli'den Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'na destek

    Genel Başkanı Bahçeli, Başkan 'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir. Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur." dedi.

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    Haberler Ekonomi MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'na destek
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