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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 15:26
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    • 19.03.2020 15:26
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    'nın rezerv miktarı belli oldu | 13 Mart 2020 Merkez Bankası rezerv miktarı

    Küresel piyasalarda koronavirüs salgınının etkileri sürerken, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiklerde Merkez Bankası'nın güncel rezerv miktarı 104 milyar 165 milyon dolar olarak açıklandı.

    Merkez Bankası'nın güncel rezerv miktarı belli oldu

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 670 milyon dolar azalarak 104 milyar 165 milyon dolara geriledi.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 665 milyon dolar azalışla 72 milyar 475 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mart'ta 75 milyar 140 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 5 milyon dolar azalarak 31 milyar 695 milyon dolardan 31 milyar 690 milyon dolara düştü.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 670 milyon dolar azalışla 106 milyar 835 milyon dolardan 104 milyar 165 milyon dolara düştü.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
    28.12.2018 19.950 71.980 91.930
    25.01.2019 19.862 73.470 93.332
    22.02.2019 20.549 79.122 99.671
    29.03.2019 20.834 75.408 96.242
    26.04.2019 20.432 73.284 93.716
    31.05.2019 20.517 75.038 95.555
    28.06.2019 22.853 73.544 96.397
    26.07.2019 23.417 74.971 98.388
    29.08.2019 25.709 75.796 101.505
    27.09.2019 26.051 75.655 101.706
    25.10.2019 26.481 78.504 104.985
    29.11.2019 26.475 78.274 104.749
    27.12.2019 25.079 81.240 106.319
    3.01.2020 27.469 77.953 105.422
    10.01.2020 27.947 78.267 106.214
    17.01.2020 28.106 78.350 106.456
    24.01.2020 26.840 77.512 104.352
    31.01.2020 27.520 74.856 102.376
    7.02.2020 28.298 74.462 102.760
    14.02.2020 28.585 75.471 104.056
    21.02.2020 29.652 73.019 102.671
    28.02.2020 30.411 77.414 107.825
    6.03.2020 31.695 75.140 106.835
    13.03.2020 31.690 72.475 104.165

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