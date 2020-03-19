Coronadan ölen kim? Corona virüs son dakika ölen kişi kim? Aytaç Yalman Coronadan mı öldü? Corona virüs kaynaklı ölümler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre, Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman'ın Corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Konuyla ilgili flaş açıklamayı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yaptı.
KOCA'DAN AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Aytaç Yalman'ın ölümüne ilişkin bilgiler verdi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.
TÜRKİYE'DE CORONA'DAN ÖLEN SAYISI KAÇ?
Aytaç Yalman'ın açıklanmasıyla birlikte ülkemizde virüs kaynaklı ölü sayısı 3'e yükseldi.
AYTAÇ YALMAN CORONADAN MI ÖLDÜ?
Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman, 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Alınan bilgiye göre Yalman, koronavirüs nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.
AYTAÇ YALMAN KİMDİR?
29 Temmuz 1940 yılında Üsküdar, İstanbul'da doğdu. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargah Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu.
1976 - 1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yapmayı müteakip, 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti.
1983 - 1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığına, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atandı. 1990 yılında Tümgeneral rütbesine yükseldi. 1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yaptı. 1994 yılında Korgeneral rütbesine yükselerek Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atandı. 1995 - 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttü.
2. ORDU KOMUTANLIĞINA ATANDI
1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atandı.
1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü.
24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.
24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibidir. 29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu.
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