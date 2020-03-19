Koronavirüsten etkilenen çalışana başvuru formu! Başvurular nasıl yapılacak?

Başkan Erdoğan tarafından ulusa sesleniş konuşmasında 100 Milyar Tl'lik yeni bir paket açıklandı. Ekonomik pakette işverenden emeklilere pek çok konuda destekler verileceği müjdesi geldi. Bunlardan bir tanesi de Koronavirüs nedeniyle işyerleri kapanan esnaflara yönelik oldu.

ÇALIŞANLARA ÖDENECEK GİDERLER;

Genel zorlayıcı sebeplerle işyerleri geçici olarak kapanmak durumunda bulunanların çalışanlarında kısa çalışma kapsamında genel sağlık sigortası primleri ödenecek. Çalışanların kısa çalışma ödeneği ödemesi gerçekleşecek. 2020 yılında çalışana en az ve en çok ne kadar ödeme yapılacak?