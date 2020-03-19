İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmeti ücretsiz oldu.

Konuyla ilgili olarak İGA tarafından resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

SAĞLIKLI GÜNLERDE YENİDEN BULUŞMAK ÜZERE

"Her türlü temastan kaçınılması gereken bugünlerde İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibariyle tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımıza ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak üzere."