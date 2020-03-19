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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 21:38
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    • 19.03.2020 21:38
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    Son dakika: otoparkı ücretsiz oldu

    Son dakika haberine göre, İşletmecisi 'dan yapılan açıklamaya göre ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmeti ücretsiz oldu.

    Sosyal medyadan duyurdular! Ücretsiz oldu

    İşletmecisi 'dan yapılan açıklamaya göre ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmeti ücretsiz oldu.

    Konuyla ilgili olarak İGA tarafından resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
    SAĞLIKLI GÜNLERDE YENİDEN BULUŞMAK ÜZERE

    "Her türlü temastan kaçınılması gereken bugünlerde İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibariyle tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımıza ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak üzere."

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