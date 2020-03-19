A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros saat kaçta açılır, kapanır? Alışveriş yapacak olanlar marketlerin açılış kapanış saatlerini merak ediyor. A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK şubelerinin sabah saat kaçta açılıp akşam kapandığını araştıran vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Hafta içi ve hafta sonu A101, BİM, Migros, Carrefour, ŞOK çalışma saatlerini sizin için derledik. İşte marketlerin açılış kapanış saati bilgileri

BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00