Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.03.2020 09:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2020 09:46
    ABONE OL

    Serbest piyasada döviz fiyatları güne yükselişle başladı | 19 Mart 2020 ve fiyatı

    Koronavirüs salgınının küresel piyasalarda yol açtığı dalgalanmalar devam ederken, 6,50 TL sınırına dayandı. Bugün açılışta dolar 6,49 TL'den, ise 7,09 TL'den işlem gördü.

    Döviz fiyatları güne yükselişle başladı

    İstanbul serbest piyasada 6,4970 liradan, avro 7,0900 liradan güne başladı.

    Kapalıçarşı'da 6,4950 liradan alınan dolar, 6,4970 liradan satılıyor. 7,0880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0900 lira olarak belirlendi.

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4600 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0510 lira olmuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları güne yükselişle başladı | 19 Mart 2020 dolar ve euro fiyatı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri