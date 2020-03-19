İstanbul serbest piyasada dolar 6,4970 liradan, avro 7,0900 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,4950 liradan alınan dolar, 6,4970 liradan satılıyor. 7,0880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4600 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0510 lira olmuştu.
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