13 milyon emekliye promosyon müjdesi! Promosyon ödemesi nasıl ve nereden alınır? Hangi banka kaç TL ödüyor?

İŞ BANKASI

İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

AKBANK

Maaşa göre 700, 850, bin lira veriyor. Ayrıca kredi kartı ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapanlara 25, yıl sonuna kadar toplamda 250 lira chip-para hediye edecek. Yeni otomatik ödeme fatura talimatı verenlere de 15, 50, 100 lira chippara imkanı sunuyor.