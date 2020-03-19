Emekli promosyon ödemesi başlıyor! Emekli promosyonu ne zaman yatacak sorusuna yanıt arayan emeklilere müjdeli haber! Promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Emekli promosyon son dakika açıklamasını Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yaptı. Böylelikle taahhütname şartı ortadan kaldırılmış oldu. Bu uygulamadan 30 Haziran 2020 tarihine kadar işlem yapacak emekliler faydalanabilecek.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir" denildi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan Corona Virüsü ile ilgili kararları açıkladığı sırada emeklilere ilişkin: " En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklanmasında bulundu.