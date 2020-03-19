Starbucks ve Nero cafe kapalı mı? Kafeler kapalı mı? Ne zaman açılacak?

Cafeler Starbucks kapalı mı? Kafeler açık olacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde cafelerin ve Starbucks gibi kurumların kapalı olduğunu gören vatandaşlar cafeler kaçta açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. AVM'ler ise saat 12.00'de açılıp 20.00'de kapanacak. İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı karar doğrultusunda, insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda koronavirüsün daha hızlı yayıldığı gerekçesiyle kafe bazlı mekanlar ve toplu zaman geçirilen yerler kapatıldı. Peki, cafeler Starbucks kapalı mı? İşte yanıtı… İlk Starbucks mağazası 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen yerde açıldı.
STARBUCKS KAPALI MI?
İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı karar doğrultusunda, insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda koronavirüsün daha hızlı yayıldığı gerekçesiyle kafe bazlı mekanlar ve toplu zaman geçirilen yerler kapatıldı. Amerikalı kahve zinciri Starbucks'da kafe sınıfına girdiğinden bir süre kapalı kalacak.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlere başlanacağı ve etkinliklerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin artması gündemimizdeyken, resmi açıklamaların gelmesinin kısa zamanda gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.
KAPALI OLAN YERLER
Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulacak.
2020 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI
16 Ocak tarihinden itibaren filtre kahve ücretlerine 1 ila 1.5 TL arasında zam yapıldı.
Tall boy filtre kahve: 8.5 TL
Grande boy filtre kahve: 9.75 TL
Venti boy kahve: 11.25 TL
STARBUCKS HAKKINDA
Starbucks , Amerikalı kahve dükkânları zinciridir. Merkezi Seattle, Washington'dadır. Starbucks, adını Moby Dick'teki Starbuck adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır.
İlk Starbucks mağazası 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen yerde açıldı. 1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan espresso barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri Peet's Coffee and Tea mağazasını satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un II Giornale kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti. Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Chicago'de açtı. Starbucks'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası 1996 yılında Tokyo, Japonya'da açıldı. 28 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 22.519 mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.
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