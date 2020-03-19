Altın yükselir mi, düşer mi? Gözler fiyatların seyrine çevrildi! Uzmanlardan kritik alım satım uyarısı

ALTININ KİLOGRAMI 307 BİN 617 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 307 bin 617 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 307 bin 617 lira, en yüksek 314 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 azalışla 307 bin 617 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 730 milyon 371 bin 613,84 lira, işlem miktarı ise 2.360 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 740 milyon 255 bin 154,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.