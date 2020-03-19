Altın yükselir mi, düşer mi? Gözler fiyatların seyrine çevrildi! Uzmanlardan kritik alım satım uyarısı

Altın fiyatlarında son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. İnişli çıkışlı seyrini sürdüren altında bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 312,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 307 bin 617 lira, en yüksek 314 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 azalışla 307 bin 617 liradan tamamladı. Uzmanlar altın yatırımı olan vatandaşlar panik alım satım konusunda uyardı.
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.
REKOR FİYATLAR TEST EDİLMİŞTİ
Koronavirüs salgını varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatlarında rekor fiyatlar test edildi.
Çin dışında Güney Kore, İtalya ve İran gibi çeşitli ülkelerde de salgının etkili olmasıyla altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 334 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
Altının gram fiyatındaki ani yükselişte hem altının ons fiyatı hem de dolar kurundaki artış önemli rol oynadı. Altının ons fiyatı 24 Şubat Pazartesi günü son 7 yılın zirvesi olan 1.689 dolara çıkarken, dolar kuru da 6,16 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
Geçen yılın sonunda 1.518 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı, yaklaşık 2 aylık süreçte yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde gram altın da 290 liradan 334 liraya çıktı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 312,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 507,00 lira, Cumhuriyet altını 2.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 312,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 307 BİN 617 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 307 bin 617 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 307 bin 617 lira, en yüksek 314 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 azalışla 307 bin 617 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 730 milyon 371 bin 613,84 lira, işlem miktarı ise 2.360 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 740 milyon 255 bin 154,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
KÜRESEL SATIŞ DALGASIYLA ALTIN VE PETROL GERİLEDİ
Yatırımcıların, küresel düzeyde merkez bankalarının koordinasyon içinde aldıkları önlemlerin etkilerini beklerken, petrol hafif yükselirken, altın düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü 27.19 dolara kadar yükseldikten sonra, düne göre yüzde 1.1 artıda 25.25 dolara çekildi. ABD hafif ham petrolü seans başında yüzde 20 dolayında yükseldikten sonra yüzde 7.1 artışla 21.81 dolar düzeyine döndü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.82 artışla 12.08 dolardan,
- altın, yüzde 0.29 düşüşle 1,489.49 dolardan,
- bakır, yüzde 7.99 düşüşle 4,734 dolardan,
- platin, yüzde 0.13 artışla 626.99 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.67 düşüşle 1,589.05 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 310 liraya, çeyrek altın 515 liraya, Cumhuriyet altını da 2,113 liraya geriledi.
Covid-19 salgını etkisiyle sert düşen altın ve petrol fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın 750 milyar euroluk tahvil alım programını açıklamasının ardından yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 4.70 artarak 26.05 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 12.32 artarak 22.88 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 3.21 artışla 12.15 dolardan,
- altın, yüzde 0.96 artışla 1,492.20 dolardan,
- bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,
- platin, yüzde 0.76 düşüşle 600.40 dolardan ve
- paladyum yüzde 9.80 artışla 2,1559 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 311 liraya, çeyrek altın 511 liraya, Cumhuriyet altını da 2,082 liraya yükseldi.
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