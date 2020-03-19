Tüm süreci dinamik olarak takip ediyoruz. Parası var ama nakitte kalmak için mi parasını tutuyor, korana virüs tedbirleri nedeni ile yaşanan bir mağduriyet var bu nedenle mi çekini ödeyemiyor buna bakıyoruz. Kulağımıza çok çılgın fikirler de geliyor tüm ödemeleri durduralım diye ama böyle bir şey söz konusu olamaz. Piyasalardaki ödemeleri dengede tutmak zorundayız. Çek piyasalar için çok önemli bir ödeme aracı. Bu nedenle çeklerin düzenli ödenmesini sağlamak için gerekli çabayı göstermek zorundayız.