Vatani görevini yapmak için askere giden vatandaşların ailelerine devlet tarafından yardım yapılmaktadır. Muhtaç olan askerlerin ailelerine yardım etmek sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Er asker maaşı ya da asker ailesi maaşı olarak bilinen yardım, askerin kendisine ödenmemektedir.
Asker ailesi maaşı alma şartları nelerdir?
Asker ailelerinin yardımdan faydalanabilmesi için öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir. Askerlik maaşı başvurusunda kişi eğer bekarsa annesine, annesi hayatta değilse babasına ödeme yapılmaktadır. Kişi evliyse resmi nikahlı eşine ödeme yapılır.
Asker ailesine yapılan yardım en fazla 12 ay süreyle verilmektedir. Asker ailesine verilecek olan maaş, vakıf mütevelli heyetinin onayından geçtikten sonra hesaplanmaktadır. Yardımdan yararlanabilmek için ailede kişi başına düşen gelirin 609,67 TL'yi geçmemesi gerekir. Bu rakam 2020 yılı için muhtaçlık sınırıdır. Muhtaçlık sınırı asgari ücretin 1/3'ü alınarak hesaplanmaktadır. Dulluk maaşı alan kişiler asker ailesi maaşı için başvuru yapamaz. Ancak çocuk parası alanlar, yaşlılık ve engelli maaşı alanlar bu yardımdan faydalanabilirler.
Asker ailesi maaşı almak için nereye başvurulur?
Muhtaç asker ailesi maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Başvurular bağlı olunan il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Başkanlıklarına yapılmaktadır. Başvuru sırasında T.C nüfus cüzdanı yeterli olmaktadır.
lmaktadır ve çift ayların son haftasında yatırılmaktadır. ayrıca asker ailesi yardımı bağlanmadan asker çocuğu yardımı bağlanamamaktadır.