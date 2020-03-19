KPSS ertelendi mi? Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu KPSS iptal mi olacak? 2020 KPSS ne zaman yapılacak? Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından bazı sınavlar da ertelendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 14 sınavın ertelendiği duyuruldu. Vatandaşlar da önümüzdeki aylarda yapılması beklenen KPSS'nin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ertelendi mi? İşte detaylar…

KPSS ERTELENDİ Mİ?

2020 KPSS için henüz ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda adaylar aldıkları puan üzerinden kamu kurumlarında görev alıyor. Devlet memurluğu kadrosunda kendilerine yer bulmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav tarihlerini büyük bir merak ile takip ediyor.

KPSS'ye girmek isteyen adaylar sınav için başvuruları 5- 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bu başvuruları kaçıran adaylar KPSS geç başvuru için 9 Haziran tarihinde başvuru yapabilecek.