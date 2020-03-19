KPSS ertelendi mi? Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu KPSS iptal mi olacak? 2020 KPSS ne zaman yapılacak? Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından bazı sınavlar da ertelendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 14 sınavın ertelendiği duyuruldu. Vatandaşlar da önümüzdeki aylarda yapılması beklenen KPSS'nin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ertelendi mi? İşte detaylar…
KPSS ERTELENDİ Mİ?
2020 KPSS için henüz ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda adaylar aldıkları puan üzerinden kamu kurumlarında görev alıyor. Devlet memurluğu kadrosunda kendilerine yer bulmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav tarihlerini büyük bir merak ile takip ediyor.
KPSS'ye girmek isteyen adaylar sınav için başvuruları 5- 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bu başvuruları kaçıran adaylar KPSS geç başvuru için 9 Haziran tarihinde başvuru yapabilecek.
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM güncel takvimine göre KPSS sınav tarihleri şu şekilde:
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 19 Temmuz 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 25 Temmuz 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 26 Temmuz 2020
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 9 Ağustos 2020
2020-KPSS Ön Lisans: 18.10.2020
2020-KPSS Ortaöğretim: 08.01.2020
ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir
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