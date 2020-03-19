ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. YKS LGS KPSS 2020 ertelendi mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. ÖSYM ertelenen sınavlar listesini açıkladı. Okulların tatil edilmesi kararının ardından, önümüzdeki 3 ay içerisinde düzenlenmesi beklenen onlarca sınavla ilgili kafalarda soru işareti bulunuyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bazı sınavların tarihlerin ertelendiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan son dakika YKS ve LGS açıklaması geldi. Selçuk açıklamasında; "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı." dedi. Peki, YKS, LGS, KPSS ertelendi mi? Güncel ÖSYM sınav takvimine haberimizden ulaşabilir ve ÖSYM ertelenen sınavları öğrenebilirsiniz. İşte, ÖSYM sınavları hakkında son bilgiler...

2020 YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan yaptığı son açıklamada; gerekirse üniversite ve lise giriş sınavlarının ertelenebileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan son dakika YKS ve LGS açıklaması geldi. Selçuk açıklamasında; "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı." dedi.

ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,