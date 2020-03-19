ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. YKS LGS KPSS 2020 ertelendi mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. ÖSYM ertelenen sınavlar listesini açıkladı. Okulların tatil edilmesi kararının ardından, önümüzdeki 3 ay içerisinde düzenlenmesi beklenen onlarca sınavla ilgili kafalarda soru işareti bulunuyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bazı sınavların tarihlerin ertelendiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan son dakika YKS ve LGS açıklaması geldi. Selçuk açıklamasında; "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı." dedi. Peki, YKS, LGS, KPSS ertelendi mi? Güncel ÖSYM sınav takvimine haberimizden ulaşabilir ve ÖSYM ertelenen sınavları öğrenebilirsiniz. İşte, ÖSYM sınavları hakkında son bilgiler...
2020 YKS ERTELENDİ Mİ?
YKS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan yaptığı son açıklamada; gerekirse üniversite ve lise giriş sınavlarının ertelenebileceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan son dakika YKS ve LGS açıklaması geldi. Selçuk açıklamasında; "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı." dedi.
ÖSYM ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.