Çin'deki salgın, tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Alternatiflerde ilk akla gelenlerden Türkiye olmaktadır. Finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize avantajlar sağlayacaktır. Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı kontrol altında tutabilirsek güzel gelişmeler bizi bekliyor. Bizim bunu aşacağımıza inanıyorum.

Dün yaptığımız video konferansta sadece virüsü değil, bölgesel konuları da görüşme fırsatı bulduk. Virüs ile alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şöyle bir plan yapmayı uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında, bu işin süreci yöneten Sağlık Bakanımız olması hasebiyle, Sağlık Bakanımıza 5 dakikalık bir süreç, kabine üyelerimize 3'er dakika, STK'lara 5'er dakika konuşma süreci olacak."

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapacağı öğrenildi.