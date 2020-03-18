Koronavirüsünün piyasalardaki etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,46 seviyelerinden alıcı buluyor. Dolar ve euro kurundaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler bu kapsamda arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 18 Mart canlı anlık dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 315 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 315 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 303 bin lira, en yüksek 315 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 artışla 315 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 187 milyon 330 bin 119,08 lira, işlem miktarı ise 3.806 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 192 milyon 258 bin 308,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, ekonomi yönetimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik attığı destek adımlarına karşın güne satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3 değer kaybederek 282 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 3,9 azalarak 8.588 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,8 düşüşle 5.096 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,1 kayıpla 6.296 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,9 azalışla 3.875 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1 gerileyerek 15.158 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2050 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin artarak devam ettiğini belirterek, ekonomi yönetimlerinin finansal sistemi ve ekonomiyi destekleme adımlarına rağmen pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.
Avrupa'da vaka ve ölüm sayısının hala hızlı bir şekilde arttığını aktaran analistler, piyasalarda haber kaynaklı sert dalgalanmaların devam edebileceğini bildirdi.
Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) liderlerinin üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacağı seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladığını anımsattı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, dünkü açıklamasında, salgının ekonomik etkilerinin "aşırı ciddi" olduğuna işaret ederek, ekonominin ve araştırmaların desteklenmesi ve ortak kamu alımlarının yapılmasını içeren paketleri kabul ettiklerini, vatandaşları ve ekonomileri virüsün etkilerinden korumak için gerekli bütün adımların atılacağını duyurdu.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını duyurdu.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de şubat ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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