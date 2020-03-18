Koronavirüsünün piyasalardaki etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,46 seviyelerinden alıcı buluyor. Dolar ve euro kurundaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler bu kapsamda arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 18 Mart canlı anlık dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?