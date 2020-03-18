Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin! Haberiniz olmadan paranızı alıyorlar!

Türkiye ve dünyada milyonlarca cep telefonu kullanıcısı var. Bu anlamda cep telefonu uygulamaları indirirken çok dikkat etmek gerekmektedir. Ücretsiz uygulamalar indirmek için cihazınızı aktive ederken oluşturduğunuz mağaza (Apple, Google vs) kimliği ve parolası yeterli. Ücretli uygulamalar içinse bir ödeme yöntemi seçmeniz gerek. Bunun için en yaygın yöntem kredi kartı ve arkasındaki 3 haneli güvenlik kodunun, online mağazaya kayıt ettirilmesi. Fakat bu hiçte güvenli olmayabilir. Bu bağlamda aynı zamanda cep telefonlarına yüklediğimiz uygulamalarda büyük tehlike arz ediyor. Haberimizde sizlere dikkat etmeniz gerekenler hakkında bilgilendiriyoruz.
Ardından sözleşme içerisinde çok küçük maddeler halinde ilk ay yada ilk üç ay ücretsiz sonrasında ücretlendirilir ibaresi yer alıyor. Siz uygulamayı indirdikten sonra ve deneme süresi geçmesinin ardından uygulama yöneticisi sizin haberiniz bile olmadan kredi kartınızdan otomatik çekim yapmaya başlıyor. Kartınızdan çekilen ücretler 200 euroya kadar ulaşabiliyor. İlk ay ekstrenizde farketmemeniz halinde sonraki ay daha farklı bir ücret ile karşılaşabilirsiniz. Uzmanlar uygulama marketlerde yayıncıları iyi araştırılmadan ücretsiz uygulamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Limiti düşük kartla uygulama indirin
Ücretsiz uygulamalar indirmek için cihazınızı aktive ederken oluşturduğunuz mağaza (Apple, Google vs) kimliği ve parolası yeterli. Ücretli uygulamalar içinse bir ödeme yöntemi seçmeniz gerek. Bunun için en yaygın yöntem kredi kartı ve arkasındaki 3 haneli güvenlik kodunun, online mağazaya kayıt ettirilmesi. Ancak düşük limitli kredi kartınızla bu işlemleri yapmanız ya da bankanız aracılığıyla bir sanal kart oluşturmanız veyahut ön ödemeli, uygulama satın alma kartlarından edinmeniz her zaman için daha güvenli.
'Otomatik' değil 'elle' güncelleyin
Uygulamaların sizden 33'ü bulan farklı kalemde kişisel bilgiye erişim izni aldığını dikkate alırsak, indirilen uygulamanın "güvenilir" olması kritik konu. Yoksa ne Türkiye'deki kullanıcıların en popüler uygulamalardan birinin yaptığı "çıplak gösteren kamera" diye bir kamera var ne de bilgilerinizi riske atmayan bir "seksi videolar" uygulaması. Uygulama indirirken karşınıza çıkan, "Otomatik olarak güncellensin mi?" seçeneği de kısıtlı internet paketi olanlar için sorun yaşatabilir. "Ben bu kadar internet kullanmadım" şikâyetinde bulunmak istemiyorsanız güncellemeleri elle yapın. Gazete ve dergi gibi aboneliklerde ise "otomatik" seçeneği, siz vazgeçene kadar kredi kartınızdan "otomatik" ücret çekimi yapar.
KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI YÖNTEMLERİ
* Kayıp ve çalıntı kartlar: Dolandırıcılar, kimlik ve imza kontrolü yapılmayan iş yerlerindeki alışverişlerde kayıp ya da çalıntı kartları kullanıyorlar. Bunu engellemek için kredi kartı kaybolan kişinin en kısa sürede bankasına bildirim yapması gerekiyor.
* Ele geçmeyen kartlar: Kredi kartının müşteriye, posta ya da kargo yoluyla ulaştırılırken çalınarak kullanılması. Bu dolandırıcılık, sahte kimlik belgeleriyle banka şubesinden kart alınarak da yapılabiliyor.
* Boş plastik: Kredi kartı boyutundaki boş plastik plakalara gerçek kredi kartlarına ait numaralar basılıyor. Müşteri sanki alışveriş yapmış gibi, bu kart imprinter cihazından geçirilerek satış belgesi düzenleniyor. Sonra bu para bankadan tahsil edilmek suretiyle dolandırıcılık gerçekleştiriliyor. Bu dolandırıcılıkta işyerlerinin de parmağı bulunuyor.
* Değiştirilmiş kart: Dolandırıcının kendisine ait ya da bir şekilde ele geçirdiği kredi kartındaki numara, ütüleme yöntemiyle yok ediliyor ve yerine yeni ve başkasına ait bir numara basılmak suretiyle dolandırıcılık yapılıyor.
* Sahte kartlar: Sahte para gibi önce sahte kredi kartı basılıyor. Dolandırıcılık, kartın arkasında bulunan manyetik şeride, encoder (kodlayıcı) adı verilen bir cihazla gerçek kredi kartı bilgilerinin kodlanması suretiyle gerçekleştiriliyor.
* Manyetik şerit sahteciliği: Dolandırıcı, kendisine ait kredi kartının arkasındaki manyetik şerit bilgilerini siliyor ve encoder cihazıyla başkasına ait bilgileri yüklüyor.
* Kart kopyalama: Alışveriş yapan müşterilerin kartları müşteri görmeden encoder cihazından geçirilip kopyalanıyor. Sonra bu bilgiler, üretilen sahte bir kartın şeridine aktarılıyor. Bu, en tehlikeli dolandırıcılık olarak nitelendiriliyor, karttaki bilgiler gerçek olduğu için yolsuzluğun ispatlanması zor oluyor.
* ATM dolandırıcılığı: Dolandırıcı, bankaya gelen müşteriden önce ATM'nin kart giriş haznesine bir cisim yerleştiriyor. Sonra gelen müşterinin kartı ATM cihazında kalınca, dolandırıcı, yardım etmek bahanesiyle şifreyi öğreniyor. Müşterinin bankadan ayrılmasından sonra da kartı ATM cihazından çıkarıp kullanıyor.
* İnternetle mal siparişi: Dolandırıcı, internette şirket ve kişilerin güvenlik şifrelerini aşarak, kart numaraları ve özlük bilgilerini çalıyor ve bu bilgilerle sipariş veriyor.
* Hesap yönlendirme: Kart sahibinin kimlik bilgileri, kredi kart bilgileri öğrenilerek bankaya telefonla veya başvuru formuyla müracaat ediliyor. Eldeki bilgilerle kartın adresi değiştiriliyor ve bir süre sonra kaybolma bahanesiyle yeni adrese yeni kart isteniyor. Gelen kartın arkasına imza atan dolandırıcı kartı kullanmaya başlıyor.
KREDİ KARTI NEDİR?
Nakit kullanım araçlarından en sık ve çok kullanılanı kredi kartıdır. Alışverişleriniz sonucunda limitlerinizin el verdiği oranda ödemelerinizi kredi kartlarıyla yapabilirsiniz. Yani kredi kartı; bankalar tarafından verilen, satın alma konusunda nakit para yerine kullanılan ve alışveriş yapılan yere ödeme garantisi veren bir yöntemdir. Ayrıca kredi kartları sadece ödeme değil, farklı amaçlar için de kullanılabilmektedir.
Bunlardan biri de nakit avans seçeneğidir. Nakit paraya ihtiyacınız olduğu an da kredi kartınızdan belli faiz oranları karşılığında çekim yapabilirsiniz. Bunun yanında taksitli ödeme seçenekleri, son zamanlarda artan internet alışverişleri gibi seçeneklerle de değerlendirilebilmektedir. Bu yön de hayatınızı oldukça kolaylaştırır.
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