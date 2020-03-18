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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 16:46
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    • 18.03.2020 17:11
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    : Araç sahiplerine müjde! de 27 kuruş

    haberi... Milyonlarca araç sahibine müjdeli haber geldi. in nda gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş e gidilecek.

    Araç sahiplerine müjde! Motorinde dev indirim

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan in ise 5,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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