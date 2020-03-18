İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Koca, tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakanın olduğunu bildirdi.

İSMİ VE MEMLEKETİ AÇIKLANMADI

Bakan Fahrettin Koca, hasta hakkında başka bilgi vermedi.

Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, şu ifadelerini kullandı:

Sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında hekim olarak kullanıyorum

Korona virüs ile mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim.