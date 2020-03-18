SGK ödemeleri hangi tarihe kadar ertelendi? SGK prim ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi sektörler var?

SGK ödemeleri hangi tarihe kadar ertelendi? Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde ulusa seslendi. Başkan Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü'nde 3 saat 50 dakika gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından 100 milyar dolarlık tedbirler 19 madde halinde duyuruldu. Bu maddelerin arasında bazı sektörler için SGK prim ödemelerinin ertelenmesi yer alıyor. Peki, SGK prim ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

SGK ÖDEMELERİ HANGİ TARİHE KADAR ERTELENDİ?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema- Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz." ifadelerini kullandı.