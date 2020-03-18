19 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahipleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim yapıldı.

19 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fiyat indirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49 liraya, İstanbul'da 5.69 liradan 5.43 liraya, İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,60 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,70 liradan 5,45 liraya inecek.